Привитые «Спутником V» туристы смогут въехать в Израиль с российской справкой

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Министр туризма Израиля Константин Развозов заявил, что вакцинированные российским препаратом от коронавируса «Спутник V» туристы смогут въехать на израильскую территорию с российской справкой о наличии антител.
Привитые «Спутником V» туристы смогут въехать в Израиль с российской справкой
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильского ведомства.

Отмечается, что соответствующее решение об облегчении процедуры въезда в Израиль для российских туристов, вакцинированных «Спутником V», было принято 28 января.

«Таким образом, туристы, привитые в течение последних полугода и получившие положительный анализ на наличие антител, сделанный на территории России в одной из признанных Минздравом Израиля лабораторий, смогут заранее подать необходимые документы на сайте Министерства здравоохранения и получить «зелёный сертификат» ещё до вылета в Израиль», — отметил Развозов.

Ранее власти Кубы упростили процедуру въезда в страну для организованных туристов из России, отменив требования о предоставлении отрицательных тестов на коронавирус и сертификатов о вакцинации.

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