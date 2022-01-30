Президент Израиля Герцог отправился с первым в истории официальным визитом в ОАЭ

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Президент Израиля Ицхак Герцог отправился с первым в истории официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).
Президент Израиля Герцог отправился с первым в истории официальным визитом в ОАЭ
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Герцога.

«Впервые в истории президент Герцог отправился сегодня утром в Объединённые Арабские Эмираты с президентским визитом по приглашению фактического правителя ОАЭ и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна», — говорится в заявлении.

В ОАЭ у главы Израиля запланированы переговоры с Аль Нахайяном и премьер-министром страны и эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом.

Визит Герцога в ОАЭ продлится до 31 января.

В октябре Израиль и ОАЭ подписали соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. 

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