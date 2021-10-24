Израиль и ОАЭ подписали соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации

Израиль и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом написал израильский министр здравоохранения Ницан Горовиц.

«Я подписал сегодня утром с министром здравоохранения ОАЭ соглашение о «зелёном коридоре» между странами», — написал Горовиц в Twitter.

Он уточнил, что данное соглашение предусматривает взаимное признание сертификатов о вакцинации и свободное передвижение граждан между двумя странами без необходимости самоизоляции.

В сентябре израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что переговоры России и Израиля о признании российских сертификатов о вакцинации могут завершиться до конца года.