Израиль и ОАЭ подписали соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации

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Израиль и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом написал израильский министр здравоохранения Ницан Горовиц.
Израиль и ОАЭ подписали соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации
  • Reuters

«Я подписал сегодня утром с министром здравоохранения ОАЭ соглашение о «зелёном коридоре» между странами», — написал Горовиц в Twitter.

Он уточнил, что данное соглашение предусматривает взаимное признание сертификатов о вакцинации и свободное передвижение граждан между двумя странами без необходимости самоизоляции.

В сентябре израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что переговоры России и Израиля о признании российских сертификатов о вакцинации могут завершиться до конца года.

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