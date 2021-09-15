Посол Израиля рассказал о признании российских сертификатов о вакцинации

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Переговоры России и Израиля о признании российских сертификатов о вакцинации могут завершиться до конца года, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.
Посол Израиля рассказал о признании российских сертификатов о вакцинации
  • © Pavel Golovkin / AP

«Я надеюсь, что да. Во-первых, будем надеяться, что пандемия тоже немножко успокоится. К сожалению, не все — ни у нас, ни в России — привиты. Так что признать сертификаты — это одно, но, чтобы полностью открыть [границы], тут тоже надо будет ещё подумать, как технически это сделать», — заявил Бен Цви в интервью газете «Известия», отвечая на вопрос о завершении переговоров.

По его словам, переговоры между Роспотребнадзором и Минздравом Израиля уже прошли.

Он отметил, что в ближайшую неделю пройдёт ещё один подобный раунд.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его израильский коллега Яир Лапид на переговорах в Москве 9 сентября пообещал проработать вопрос признания российских сертификатов о вакцинации в Израиле.

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