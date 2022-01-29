Главнокомандующие ВС США и Украины обсудили вопросы безопасности в Европе

Короткая ссылка
Председатель Комитета начальников штабов (JCS) Вооружённых сил США Марк Милли и главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с безопасностью в Восточной Европе.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Военные лидеры продолжили обмен оценками развивающейся ситуации в сфере безопасности в Восточной Европе», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, Милли «подтвердил политику США, направленную на продолжение поддержки независимой Украины и её целей, а также усилий Вашингтона по расширению способности Киева защищать себя».

В пресс-службе добавили, что «Украина играет особо важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинский кризис намного больше самой Украины и «беспокоит всё мировое сообщество».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить