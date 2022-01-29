Главнокомандующие ВС США и Украины обсудили вопросы безопасности в Европе

Председатель Комитета начальников штабов (JCS) Вооружённых сил США Марк Милли и главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с безопасностью в Восточной Европе.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Военные лидеры продолжили обмен оценками развивающейся ситуации в сфере безопасности в Восточной Европе», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, Милли «подтвердил политику США, направленную на продолжение поддержки независимой Украины и её целей, а также усилий Вашингтона по расширению способности Киева защищать себя».

В пресс-службе добавили, что «Украина играет особо важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинский кризис намного больше самой Украины и «беспокоит всё мировое сообщество».