Главнокомандующие ВС США и Украины обсудили вопросы безопасности в Европе
Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
«Военные лидеры продолжили обмен оценками развивающейся ситуации в сфере безопасности в Восточной Европе», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, Милли «подтвердил политику США, направленную на продолжение поддержки независимой Украины и её целей, а также усилий Вашингтона по расширению способности Киева защищать себя».
В пресс-службе добавили, что «Украина играет особо важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинский кризис намного больше самой Украины и «беспокоит всё мировое сообщество».