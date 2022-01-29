Террористы совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* в провинции Идлиб», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны России в Facebook.

Ранее замруководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв заявил, что террористы из идлибской зоны деэскалации, по сведениям сирийских властей, планируют теракты в портах Тартус и Латакия.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.