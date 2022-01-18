В ЦПВС заявили о намерении боевиков устроить теракты в сирийских портах Тартус и Латакия

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв заявил, что террористы из идлибской зоны деэскалации, по сведениям сирийских властей, планируют теракты в портах Тартус и Латакия.

«По информации сирийских органов безопасности, диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из идлибской зоны деэскалации планируют теракты в портах Тартус и Латакия», — говорится в заявлении, опубликованном на странице Минобороны России в Facebook.

Журавлёв пояснил, что в соответствии с обращением сирийских властей командование базы Хмеймим организовало круглосуточное патрулирование. Подразделения военной полиции патрулируют морской порт и прилегающую к нему территорию города Латакия.

«Движение подразделений с воздуха контролируется беспилотными летательными аппаратами ВКС России», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащий сирийской армии погиб в провинции Идлиб в результате миномётного обстрела со стороны боевиков.