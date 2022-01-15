Сирийский военнослужащий погиб в ходе миномётного обстрела

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Военнослужащий сирийской армии погиб в провинции Идлиб в результате миномётного обстрела со стороны боевиков.

Об этом рассказал контр-адмирал Олег Журавлёв — заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

«В провинции Идлиб в результате миномётного обстрела, произведённого террористами из района Кафер-Нуран по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Хантутин, погиб один сирийский военнослужащий», — приводит ТАСС его слова.

Накануне сообщалось, что двое сирийский военных пострадали при обстрелах террористов.

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