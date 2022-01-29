Al Sumaria: ПВО Ирака отразила атаку беспилотников

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирака отразили атаку беспилотников в провинции Салах-эд-Дин.
Al Sumaria: ПВО Ирака отразила атаку беспилотников
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Об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

«ПВО Ирака отразила попытку проникновения беспилотников в воздушное пространство над городом Самарра в провинции Салах-эд-Дин», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на востоке Ирака началась крупномасштабная операция иракских силовиков против боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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