Al Sumaria: ПВО Ирака отразила атаку беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирака отразили атаку беспилотников в провинции Салах-эд-Дин.

Об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

«ПВО Ирака отразила попытку проникновения беспилотников в воздушное пространство над городом Самарра в провинции Салах-эд-Дин», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на востоке Ирака началась крупномасштабная операция иракских силовиков против боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.