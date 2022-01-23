Shafaq: иракские силовики начали масштабную операцию против боевиков ИГ

На востоке Ирака началась крупномасштабная операция иракских силовиков против боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

Об этом сообщает Shafaq со ссылкой на источники.

Уточняется, что операция проводится в Эль-Азыме на севере провинции Дияла.

Участие в рейдах принимают армейские подразделения, силы специального назначения, бойцы шиитского ополчения и местных племён.

Поддержку с воздуха наземным силам оказывают ВВС страны.

В сентябре сообщалось, что военная разведка Ирака во взаимодействии с авиацией уничтожила семь боевиков ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.