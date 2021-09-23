Al Sumaria: в Ираке уничтожены семь боевиков ИГ
- Reuters
Отмечается, что операция проводилась в районе горного хребта Хамрин в провинции Дияла.
После авиаудара тактические подразделения вступили в бой с уцелевшими боевиками.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о нейтрализации французскими вооружёнными силами главаря группировки «Исламское государство в Большой Сахаре».
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.