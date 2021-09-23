Al Sumaria: в Ираке уничтожены семь боевиков ИГ

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Военная разведка Ирака во взаимодействии с авиацией уничтожила семь боевиков террористической организации «Исламское государство»*, сообщает телеканал Al Sumaria.
Al Sumaria: в Ираке уничтожены семь боевиков ИГ
  • Reuters

Отмечается, что операция проводилась в районе горного хребта Хамрин в провинции Дияла.

После авиаудара тактические подразделения вступили в бой с уцелевшими боевиками.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о нейтрализации французскими вооружёнными силами главаря группировки «Исламское государство в Большой Сахаре».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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