Макрон заявил, что французские войска нейтрализовали главу «ИГ в Большой Сахаре»

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о нейтрализации французскими вооружёнными силами главаря группировки «Исламское государство в Большой Сахаре»*.
Макрон заявил, что французские войска нейтрализовали главу «ИГ в Большой Сахаре»
  • © Daniel Cole / AP

«Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки «Исламское государство в Большой Сахаре», был нейтрализован французскими войсками», — написал Макрон в Twitter.

По его словам, это ещё один крупный успех в борьбе с террористическими группировками в Сахеле. 

Ранее сообщалось, что суд в Париже приступил к рассмотрению дела о ноябрьских терактах 2015 года, жертвами которых стали 130 человек.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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