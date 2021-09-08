В Париже начался судебный процесс по делу о терактах в ноябре 2015 года

Суд в Париже приступил к рассмотрению дела о ноябрьских терактах 2015 года, жертвами которых стали 130 человек, передаёт BFMTV.

Сообщается, что слушания проходят во Дворце юстиции в центре французской столицы. Правоохранительные органы усилили меры безопасности.

Перед судом предстанут 20 человек, 14 из них будут лично присутствовать на процессе. В их числе Салах Абдеслам — единственный оставшийся в живых участник группы террористов, совершивших нападения.

Как передаёт телеканал, обвиняемые находятся в специальном стеклянном боксе.

Планируется, что слушания продлятся девять месяцев.

Вечером 13 ноября 2015 года в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени произошла крупнейшая в истории Франции серия терактов.

Трое террористов взорвали пояса смертников у стадиона «Стад де Франс», где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа атаковала кафе и рестораны на северо-востоке Парижа. Ещё трое захватили заложников в концертном зале «Батаклан».

В результате атаки погибли 130 человек, более 350 были ранены.