В Эквадоре из-за аварии на трубопроводе произошёл разлив нефти
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«28 января в 17:06 (02:06 мск) произошёл разрыв нефтепровода тяжёлой сырой нефти в районе Пьедра-Фина, провинция Напо», — приводит ТАСС сообщение.
Авария произошла в результате камнепада, вызванного сильными дождями.
Как уточняется, аварийный участок нефтепровода находится вне зоны непосредственного контакта с водными источниками.
7 августа 2021 года за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.