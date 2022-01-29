В Эквадоре из-за аварии на трубопроводе произошёл разлив нефти

На эквадорском трубопроводе в результате аварии произошла утечка нефти. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны.

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«28 января в 17:06 (02:06 мск) произошёл разрыв нефтепровода тяжёлой сырой нефти в районе Пьедра-Фина, провинция Напо», — приводит ТАСС сообщение. Авария произошла в результате камнепада, вызванного сильными дождями. Как уточняется, аварийный участок нефтепровода находится вне зоны непосредственного контакта с водными источниками. 7 августа 2021 года за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.