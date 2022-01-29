CNN: в США планируют ускорить разработку гиперзвукового оружия

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Глава Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе проведёт встречу с руководством крупнейших оборонных компаний страны и будет призывать их ускорить разработку гиперзвукового оружия.
CNN: в США планируют ускорить разработку гиперзвукового оружия
  • ©VisionsofAmerica/Joe Sohm
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует CNN.

«Цель (встречи. — RT) — развести огонь под всей гиперзвуковой индустрией, подтолкнуть отрасль к наращиванию оборотов», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в числе участников встречи будут представители Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing, Leidos, Aerojet Rocketdyne, BAE Systems, L3Harris и ещё «полудюжины других оборонных компаний».

Ранее замминистра обороны Хайди Шу сообщила, что США не планируют ликвидировать отставание от России и Китая в области разработки гиперзвукового оружия. 

Подробнее — в материале RT.

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