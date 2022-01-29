CNN: в США планируют ускорить разработку гиперзвукового оружия
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Об этом информирует CNN.
«Цель (встречи. — RT) — развести огонь под всей гиперзвуковой индустрией, подтолкнуть отрасль к наращиванию оборотов», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, в числе участников встречи будут представители Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing, Leidos, Aerojet Rocketdyne, BAE Systems, L3Harris и ещё «полудюжины других оборонных компаний».
Ранее замминистра обороны Хайди Шу сообщила, что США не планируют ликвидировать отставание от России и Китая в области разработки гиперзвукового оружия.
Подробнее — в материале RT.