Главы МИД Украины и Франции обсудили украинскую экономику
- AP
Об этом Кулеба написал в своём Twitter.
«В разговоре с Жан-Ивом Ле Дрианом мы согласились, что в отношении России сейчас важно проявлять бдительность и жёсткость и работать над дипломатическими решениями. Обсудили помощь экономике Украины в преодолении рисков безопасности», — отметил он.
Также украинский министр подтвердил грядущий визит министров иностранных дел Германии и Франции на Украину.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно по меньшей мере $4—5 млрд для стабилизации экономики.