Главы МИД Украины и Франции обсудили украинскую экономику

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили украинскую экономику.

Об этом Кулеба написал в своём Twitter.

«В разговоре с Жан-Ивом Ле Дрианом мы согласились, что в отношении России сейчас важно проявлять бдительность и жёсткость и работать над дипломатическими решениями. Обсудили помощь экономике Украины в преодолении рисков безопасности», — отметил он.

Также украинский министр подтвердил грядущий визит министров иностранных дел Германии и Франции на Украину.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно по меньшей мере $4—5 млрд для стабилизации экономики.