Главы МИД Украины и Франции обсудили украинскую экономику

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили украинскую экономику.
Главы МИД Украины и Франции обсудили украинскую экономику
  • AP

Об этом Кулеба написал в своём Twitter.

«В разговоре с Жан-Ивом Ле Дрианом мы согласились, что в отношении России сейчас важно проявлять бдительность и жёсткость и работать над дипломатическими решениями. Обсудили помощь экономике Украины в преодолении рисков безопасности», — отметил он.

Также украинский министр подтвердил грядущий визит министров иностранных дел Германии и Франции на Украину.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно по меньшей мере $4—5 млрд для стабилизации экономики.

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