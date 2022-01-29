В Вене прошла акция протеста против обязательной вакцинации от коронавируса
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Об этом информирует РИА Новости.
Как уточняется, в субботу, 29 января, в Вене заявлено 22 демонстрации против ограничений.
По информации агентства, самая крупная из них собралась на площади Хельденплац, откуда отправилась по центральной улице Рингштрассе.
Движение транспорта по улице частично ограничено.
23 января в столице Бельгии прошли акции протеста против ограничений, связанных с распространением коронавируса, включая введение паспортов вакцинации.