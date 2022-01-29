В Вене прошла акция протеста против обязательной вакцинации от коронавируса

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В Вене несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса и обязательной вакцинации.
В Вене прошла акция протеста против обязательной вакцинации от коронавируса
  • © AP Photo/Lisa Leutner

Об этом информирует РИА Новости.

Как уточняется, в субботу, 29 января, в Вене заявлено 22 демонстрации против ограничений.

По информации агентства, самая крупная из них собралась на площади Хельденплац, откуда отправилась по центральной улице Рингштрассе.

Движение транспорта по улице частично ограничено.

23 января в столице Бельгии прошли акции протеста против ограничений, связанных с распространением коронавируса, включая введение паспортов вакцинации.

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