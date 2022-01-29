Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса

Пользователи социальной сети Instagram пожаловались на сбои в работе приложения, следует из данных сервиса Downdetector.

Более 80% пользователей жалуются на проблемы в работе веб-сайта, 13% сталкиваются со сложностями в работе мобильного приложения.

Больше всего неполадок зафиксировано в США, Великобритании, Канаде, России и на Украине.

Ранее в работе Amazon Web Services произошёл сбой, это привело к проблемам у ряда других сервисов.

До этого пользователи из ряда стран мира сообщили о неполадках в работе поисковой системы Google.