Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса

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Пользователи социальной сети Instagram пожаловались на сбои в работе приложения, следует из данных сервиса Downdetector.
Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса
  • globallookpress.com
  • © Fabian Sommer/dpa

Более 80% пользователей жалуются на проблемы в работе веб-сайта, 13% сталкиваются со сложностями в работе мобильного приложения. 

Больше всего неполадок зафиксировано в США, Великобритании, Канаде, России и на Украине.

Ранее в работе Amazon Web Services произошёл сбой, это привело к проблемам у ряда других сервисов.

До этого пользователи из ряда стран мира сообщили о неполадках в работе поисковой системы Google. 

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