Пользователи сообщили о сбоях в работе Google

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Пользователи из ряда стран мира сообщили о неполадках в работе поисковой системы Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Пользователи сообщили о сбоях в работе Google
  • Reuters
  • © Dado Ruvic/Illustration

Были зафиксированы жалобы от пользователей из США, Великобритании, Германии, Испании, Нидерландов, Канады и России.

Жалобы касались работы сайта, входа в аккаунт и поиска.

В начале ноября пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса.

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