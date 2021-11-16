Пользователи сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи из ряда стран мира сообщили о неполадках в работе поисковой системы Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
- Reuters
- © Dado Ruvic/Illustration
Были зафиксированы жалобы от пользователей из США, Великобритании, Германии, Испании, Нидерландов, Канады и России.
Жалобы касались работы сайта, входа в аккаунт и поиска.
В начале ноября пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса.
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