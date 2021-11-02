Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса

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Пользователи социальной сети Instagram пожаловались на сбои в работе приложения, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего отключения и неполадки в работе популярных ресурсов в сети.
Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса
  • Reuters
  • © Dado Ruvic

Более 60% пользователей жалуются на проблемы в работе приложения, 15% сталкиваются с проблемами в соединении с сервером. Ещё 16% юзеров отмечают проблемы в работе сайта.

Больше всего неполадок зафиксировано в России, США, Великобритании, Австралии и Франции.

В октябре произошёл глобальный сбой в работе социальных сетей — он продлился более пяти часов. В основном неполадки наблюдались у Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию.

До этого последний крупный глобальный сбой в Facebook в 2019 году продолжался около часа.

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