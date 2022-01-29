Глава Пентагона Остин обсудил с коллегой из Франции Парли ситуацию вокруг Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с министром Вооружённых сил Франции Флоранс Парли обсудил ситуацию вокруг Украины и дипломатические контакты с Россией. Об этом сообщили в пресс-служба Пентагона.

«Лидеры двух стран выразили обеспокоенность по поводу эскалации «российской напряжённости» на границе с Украиной», — говорится в заявлении пресс-службы. Также стороны подчеркнули поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины Они также обсудили сохраняющуюся необходимость того, чтобы союзники по НАТО демонстрировали единство и укрепляли Североатлантический альянс перед лицом потенциальной «российской агрессии». В начале января министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона провели телефонные переговоры.