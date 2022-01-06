Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Пентагона

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры.

Как сообщает Минобороны России, главы оборонных ведомств США и России обсудили вопросы безопасности.

«6 января 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Джеймса Остина. Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее Шойгу и его вьетнамский коллега — генерал армии Фан Ван Зянг — в Москве подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС).