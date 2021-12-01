Шойгу и министр обороны Вьетнама подписали соглашение о развитии ВТС

Министр обороны России Сергей Шойгу и его вьетнамский коллега генерал армии Фан Ван Зянг в Москве подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС).

Об этом проинформировали в Минобороны России.

«1 декабря состоялась двусторонняя встреча министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «по окончании встречи министрами подписаны двустороннее межправительственное соглашение о развитии ВТС и межведомственный меморандум о сотрудничестве в области военной истории».

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров президентов России и Вьетнама Владимира Путина и Нгуен Суан Фука между странами достигнуто соглашение о создании условий для взаимных поставок вакцин и прочих медицинских препаратов.