Шойгу и министр обороны Вьетнама подписали соглашение о развитии ВТС

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Министр обороны России Сергей Шойгу и его вьетнамский коллега генерал армии Фан Ван Зянг в Москве подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС).
Шойгу и министр обороны Вьетнама подписали соглашение о развитии ВТС
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Об этом проинформировали в Минобороны России.

«1 декабря состоялась двусторонняя встреча министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «по окончании встречи министрами подписаны двустороннее межправительственное соглашение о развитии ВТС и межведомственный меморандум о сотрудничестве в области военной истории».

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров президентов России и Вьетнама Владимира Путина и Нгуен Суан Фука между странами достигнуто соглашение о создании условий для взаимных поставок вакцин и прочих медицинских препаратов.

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