Шойгу и министр обороны Вьетнама подписали соглашение о развитии ВТС
- © Минобороны России
- vk.com
Об этом проинформировали в Минобороны России.
«1 декабря состоялась двусторонняя встреча министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что «по окончании встречи министрами подписаны двустороннее межправительственное соглашение о развитии ВТС и межведомственный меморандум о сотрудничестве в области военной истории».
Ранее сообщалось, что по итогам переговоров президентов России и Вьетнама Владимира Путина и Нгуен Суан Фука между странами достигнуто соглашение о создании условий для взаимных поставок вакцин и прочих медицинских препаратов.