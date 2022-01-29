Источник: Джонсон на следующей неделе обсудит с Путиным ситуацию вокруг Украины
- AP
- © Frank Augstein
«В ближайшие дни он (Джонсон. — RT) проведёт телефонный разговор с... Путиным», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что Джонсон намерен инициировать дипломатические усилия и усилить политику «сдерживания российской агрессии».
У премьер-министра Великобритании также запланирована рабочая поездка в Европу.
Ранее Джонсон заявлял, что намерен переговорить с российским лидером Владимиром Путиным.
По его мнению, ни одна страна НАТО не готова направить на Украину «большой контингент».