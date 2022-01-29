Источник: Джонсон на следующей неделе обсудит с Путиным ситуацию вокруг Украины

Короткая ссылка
Британский премьер-министр Борис Джонсон на будущей неделе проведёт телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительственных кругах Великобритании.
Источник: Джонсон на следующей неделе обсудит с Путиным ситуацию вокруг Украины
  • AP
  • © Frank Augstein

«В ближайшие дни он (Джонсон. — RT) проведёт телефонный разговор с... Путиным», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что Джонсон намерен инициировать дипломатические усилия и усилить политику «сдерживания российской агрессии».

У премьер-министра Великобритании также запланирована рабочая поездка в Европу.

Ранее Джонсон заявлял, что намерен переговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

По его мнению, ни одна страна НАТО не готова направить на Украину «большой контингент».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить