Источник: Джонсон на следующей неделе обсудит с Путиным ситуацию вокруг Украины

Британский премьер-министр Борис Джонсон на будущей неделе проведёт телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительственных кругах Великобритании.

AP

© Frank Augstein