Премьер Великобритании Джонсон заявил, что намерен переговорить с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен переговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом, как сообщает Sky News, Джонсон сказал во время выступления по ситуации на Украине.

Джонсон также напомнил о состоявшемся ранее разговоре с президентом России.

«Я подчеркнул, что НАТО не думало о том, чтобы окружить или иным образом угрожать его стране, и что Россия имеет такое же право, как и любое другое государство, жить в мире и безопасности», — сказал британский премьер.

Он также выразил мнение, что все «страхи» России всё ещё можно «успокоить» с помощью дипломатии.