Евросоюз намерен отреагировать на решение России о невъездных гражданах

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Европейский союз отреагирует на решение Москвы расширить список представителей ЕС, которым запрещён въезд в Россию. Об этом сообщила европейская внешнеполитическая служба.
Евросоюз намерен отреагировать на решение России о невъездных гражданах
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Это решение лишено какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет соответствующую реакцию», — цитирует сообщение РИА Новости.

В ЕС считают, что такой шаг продолжает «подогревать атмосферу напряжённости в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации».

28 января МИД России расширил список представителей стран Евросоюза и институтов ЕС, которым запрещён въезд в страну.

В перечень таких лиц попали руководители отдельных европейских ЧВК и представители структур, которые несут ответственность за ущемление прав русскоязычных жителей и СМИ.

Решение принято на основе взаимности и паритетности в свете того, что Брюссель продолжает «неправомерную, деструктивную и бессмысленную» политику односторонних ограничений в отношении Москвы.

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