Брюссель выразил сожаление о решении России расширить список невъездных представителей ЕС

Евросоюз выражает сожаление по поводу решения Москвы о расширении списка представителей ЕС, которым запрещён въезд в Россию.

«Европейский союз выражает сожаление по поводу объявленного в пятницу российскими властями решения о запрете въезда в Россию неустановленному числу представителей государств-членов и учреждений ЕС», — говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы, которое приводит РИА Новости.

28 января МИД России расширил список представителей стран Евросоюза и институтов ЕС, которым запрещён въезд в страну.

В перечень таких лиц попали руководители отдельных европейских ЧВК и представители структур, которые несут ответственность за ущемление прав русскоязычных жителей и СМИ.