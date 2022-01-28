Глава Пентагона Остин: США не начинали перебрасывать войска в Европу

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США не начинали переброску войск в Европу, они были приведены в состояние повышенной готовности, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Глава Пентагона Остин: США не начинали перебрасывать войска в Европу
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Wong

«Мы не перемещали никаких войск. Мы привели войска в состояние повышенной готовности», — приводит РИА Новости слова Остина на пресс-конференции.

Ранее Остин заявил, что военнослужащие США не будут принимать участие в каких-либо боевых действиях на территории Украины.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона получила от США запрос на размещение иностранных войск.

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