МИД России предложил ЕС отказаться от тупиковой санкционной политики
- РИА Новости
«Предлагаем Брюсселю прислушаться к всё более активно звучащим голосам здравомыслящих европейцев, призывающих отказаться от подрывающей международное право и заведомо тупиковой санкционной политики в отношении России и её союзников», — говорится в сообщении МИД.
Такой шаг стал бы предпосылкой к восстановлению стабильности и безопасности на евро-атлантическом пространстве и к нормализации климата международных отношений.
28 января МИД России расширил список представителей стран Евросоюза и институтов ЕС, которым запрещён въезд в страну.
В перечень таких лиц попали руководители отдельных европейских ЧВК и представители структур, которые несут ответственность за ущемление прав русскоязычных жителей и СМИ.