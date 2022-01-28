МИД России предложил ЕС отказаться от тупиковой санкционной политики

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Министерство иностранных дел России предложило Европейскому союзу отказаться от «заведомо тупиковой» санкционной политики против Москвы и её союзников.
МИД России предложил ЕС отказаться от тупиковой санкционной политики
  • РИА Новости

«Предлагаем Брюсселю прислушаться к всё более активно звучащим голосам здравомыслящих европейцев, призывающих отказаться от подрывающей международное право и заведомо тупиковой санкционной политики в отношении России и её союзников», — говорится в сообщении МИД.

Такой шаг стал бы предпосылкой к восстановлению стабильности и безопасности на евро-атлантическом пространстве и к нормализации климата международных отношений.

28 января МИД России расширил список представителей стран Евросоюза и институтов ЕС, которым запрещён въезд в страну.

В перечень таких лиц попали руководители отдельных европейских ЧВК и представители структур, которые несут ответственность за ущемление прав русскоязычных жителей и СМИ.

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