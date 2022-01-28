МИД осудил антироссийскую акцию у Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии

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МИД России рассчитывает, что власти Грузии примут все меры, чтобы не допустить повторение инцидентов в отношении российского представительства в Тбилиси, около которого грузинская оппозиция провела антироссийскую политическую акцию.
МИД осудил антироссийскую акцию у Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии
  • РИА Новости

«26 января грузинской оппозицией была проведена антироссийская политическая акция в непосредственной близости от здания Секции интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии. Незадолго до её начала в Секции произошло отключение основного и резервного электроснабжения», — сообщил МИД.

После этого Секция интересов направила ноту в МИД Грузии о необходимости неукоснительного соблюдения грузинскими властями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«В настоящее время электропитание Секции полностью восстановлено. Рассчитываем, что грузинскими властями будут предприняты все возможные меры по недопущению таких инцидентов», — заявили в министерстве.

В конце декабря Москва выразила сожаление в связи с отсутствием представителей Грузии на встрече в формате «3 + 3» по Закавказскому региону.

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