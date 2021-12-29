МИД России выразил сожаление в связи с отсутствием Грузии на встрече «3 + 3» по Закавказью
По его словам, региональная консультативная платформа «3 + 3» является прагматичным и неполитизированным форматом, который направлен на сближение стран Южного Кавказа и их соседей.
«Сожалеем, что, несмотря на очевидную выгоду от участия в работе платформы, Тбилиси, которому также было направлено приглашение, не направил своих представителей на первую встречу», — приводит РИА Новости заявление Руденко.
Дипломат отметил, что все участники встречи заявили о заинтересованности в работе с Грузией и сошлись в том, что «дверь для этой страны остаётся открытой».
Ранее в МИД сообщили, что вступление Грузии в НАТО и размещение на её территории вооружения альянса являются для Москвы красными линиями.