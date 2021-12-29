Замглавы МИД России Руденко назвал красной линией размещение вооружения НАТО в Грузии

Вступление Грузии в НАТО и размещение на её территории вооружения альянса являются для Москвы красными линиями. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Вступление Грузии в НАТО и размещение на её территории ударных систем вооружений являются для нас красными линиями, поскольку такие действия коренным образом изменят военно-политический расклад сил на Южном Кавказе и создадут непосредственную угрозу безопасности России и её союзников в регионе», — приводит РИА Новости его слова.

Руденко отметил, что российская сторона выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество с Грузией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при появлении инфраструктуры НАТО на Украине подлётное время ракет сократится до семи-десяти минут.