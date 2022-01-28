МИД Индии следит за событиями вокруг Украины

Индия следит за событиями, связанными с Украиной, и призывает к мирному урегулированию в регионе. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

«Мы внимательно следим за событиями, связанными с Украиной, в том числе за продолжающимися переговорами на высшем уровне между Россией и США. Наше посольство в Киеве также следит за местными событиями. Мы призываем к мирному урегулированию ситуации посредством последовательных дипломатических усилий для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе и за его пределами», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее сообщила газета Politico, не все страны согласны с дипломатической кампанией США против России на фоне украинского кризиса.

Издание пишет, что, например, Индия и Бразилия тесно сотрудничают с Россией в экономике и военной сфере, что «усложняет задачу администрации Байдена».