Путин в разговоре с Макроном подчеркнул важность выполнения Киевом Минских соглашений

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Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского комплекса мер, а также других договорённостей по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.
Путин в разговоре с Макроном подчеркнул важность выполнения Киевом Минских соглашений
  • AP

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«С учётом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран «нормандской четвёрки» подтверждён настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате», — отметили там.

28 января Путин и Макрон провели телефонный разговор, главной темой которого стали предложения Москвы по предоставлению гарантий безопасности.

В частности, российский лидер рассказал собеседнику, что полученные от США и НАТО ответы будут изучены, после чего Россия определится с дальнейшими действиями.

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