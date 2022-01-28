Путин в разговоре с Макроном подчеркнул важность выполнения Киевом Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского комплекса мер, а также других договорённостей по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

AP

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «С учётом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран «нормандской четвёрки» подтверждён настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате», — отметили там. 28 января Путин и Макрон провели телефонный разговор, главной темой которого стали предложения Москвы по предоставлению гарантий безопасности. В частности, российский лидер рассказал собеседнику, что полученные от США и НАТО ответы будут изучены, после чего Россия определится с дальнейшими действиями.