Путин в разговоре с Макроном подчеркнул важность выполнения Киевом Минских соглашений
- AP
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«С учётом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран «нормандской четвёрки» подтверждён настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате», — отметили там.
28 января Путин и Макрон провели телефонный разговор, главной темой которого стали предложения Москвы по предоставлению гарантий безопасности.
В частности, российский лидер рассказал собеседнику, что полученные от США и НАТО ответы будут изучены, после чего Россия определится с дальнейшими действиями.