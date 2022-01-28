Spiegel: Германия высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже

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Правительство Германии высылает из страны российского дипломата по подозрению в шпионаже, сообщает Spiegel.
Spiegel: Германия высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже
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По информации издания, сотрудник консульства России в Мюнхене был объявлен персоной нон грата.

В материале говорится, что дипломат якобы был сотрудником российской Службы внешней разведки.

Он связан с делом россиянина Ильнура Н., которого подозревают в шпионаже на территории ФРГ в пользу России.

27 января стало известно, что Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против россиянина Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу России.

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