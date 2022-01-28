МИД ФРГ сообщил о запрете экс-дипломату Халлеру работать на «дочку» Nord Stream 2

В МИД ФРГ подтвердили, что ведомство запретило экс-дипломату Дитеру Вальтеру Халлеру работать на дочернюю компанию Nord Stream 2 AG — Gas for Europe GmbH.

По словам представителя немецкого внешнеполитического ведомства Кристофера Бургера, Халлер в соответствии с параграфом 105 Закона о статусе федеральных служащих ранее проинформировал о намерении приступить к работе как госслужащий в отставке.

«Внутренняя проверка (в МИД. — RT) показала, что начало этой деятельности подпадает под запрет, поскольку может негативно сказаться на служебных интересах (министерства. — RT)», — цитирует Бургера ТАСС.

Ранее оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH.

Она станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода, расположенного в германских территориальных водах.