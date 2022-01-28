Лавров назвал ответ НАТО на предложения России по безопасности очень идеологизированным

Ответ НАТО по предложениям России о гарантиях безопасности очень идеологизирован, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, по сравнению с ответом НАТО документ от США является едва ли не образцом дипломатических приличий.

«От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссии, особым предназначением, что просто мне было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал», — сказал министр.

Об этом он заявил в интервью четырём радиостанциям — Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Лавров также сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО ещё не завершены.