Лавров заявил о предложении России «обнулить» все споры с США о численности дипперсонала

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Российская сторона предложила США «обнулить» все спорные вопросы в отношении дипсобственности и численности дипперсонала, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил о предложении России «обнулить» все споры с США о численности дипперсонала
  • AP

По словам министра, этот вопрос обсуждался в Женеве на встрече с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном.

«Мы предлагаем обнулить всё, что было, начиная с безобразного и мелочного хода нобелевского лауреата Обамы. Отменить всё, что началось с этого и что за этим последовало», — сказал он в интервью четырём российским радиостанциям — «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Лавров добавил, что в ближайшие две недели должна состояться очередная встреча.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков расскзал, что Байден в ходе переговоров с Путиным намекнул, что США могут допустить российских дипломатов к конфискованной дипсобственности для оценки её состояния.

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