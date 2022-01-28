Лавров заявил о предложении России «обнулить» все споры с США о численности дипперсонала
- AP
По словам министра, этот вопрос обсуждался в Женеве на встрече с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном.
«Мы предлагаем обнулить всё, что было, начиная с безобразного и мелочного хода нобелевского лауреата Обамы. Отменить всё, что началось с этого и что за этим последовало», — сказал он в интервью четырём российским радиостанциям — «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».
Лавров добавил, что в ближайшие две недели должна состояться очередная встреча.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков расскзал, что Байден в ходе переговоров с Путиным намекнул, что США могут допустить российских дипломатов к конфискованной дипсобственности для оценки её состояния.