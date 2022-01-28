Россия и Куба поддерживают интенсивный межведомственный диалог в сфере ВТС

Посол России на Кубе Андрей Гуськов заявил, что российская и кубинская стороны поддерживают интенсивный межведомственный диалог в военно-технической сфере.

Об этом дипломат рассказал РИА Новости.

«Мы поддерживаем интенсивный диалог между ведомствами и регулярно обмениваемся делегациями: в феврале 2020 года остров посетил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, на повестке стоят и другие контакты по линии соответствующих министерств на различных уровнях», — сказал он.

Посол добавил, что важную роль в продвижении совместных проектов в военно-технической сфере играет рабочая группа в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

Ранее российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров отметил важность военно-технического сотрудничества России с Венесуэлой.