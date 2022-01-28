Посол России отметил важность военно-технического сотрудничества с Венесуэлой
- РИА Новости
Он отметил, что российские специалисты в Каракасе успешно взаимодействуют с венесуэльскими военными и способствуют поддержанию боеготовности вооружённых сил страны на высоком уровне.
«Это, безусловно, является стабилизирующим фактором в условиях непрекращающегося давления на конституционное правительство Николаса Мадуро со стороны США и их партнёров по НАТО, чьи территории пестрят американскими военными базами, в том числе и по соседству с дружественной нам Венесуэлой», — сказал дипломат в комментарии РИА Новости.
Он выразил надежду на то, что укрепление сотрудничества между Москвой и Каракасом «охладит пыл Вашингтона» в подготовке новых вооружённых агрессий против Венесуэлы.
В ноябре российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия солидарна с правительством Венесуэлы и президентом страны Николасом Мадуро в противостоянии нелегитимным санкциям и вмешательству во внутренние дела.