Посол России отметил важность военно-технического сотрудничества с Венесуэлой

Военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы — это стабилизирующий фактор на фоне давления США и НАТО, оказываемого на правительство венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Он отметил, что российские специалисты в Каракасе успешно взаимодействуют с венесуэльскими военными и способствуют поддержанию боеготовности вооружённых сил страны на высоком уровне.

«Это, безусловно, является стабилизирующим фактором в условиях непрекращающегося давления на конституционное правительство Николаса Мадуро со стороны США и их партнёров по НАТО, чьи территории пестрят американскими военными базами, в том числе и по соседству с дружественной нам Венесуэлой», — сказал дипломат в комментарии РИА Новости.

Он выразил надежду на то, что укрепление сотрудничества между Москвой и Каракасом «охладит пыл Вашингтона» в подготовке новых вооружённых агрессий против Венесуэлы.

В ноябре российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия солидарна с правительством Венесуэлы и президентом страны Николасом Мадуро в противостоянии нелегитимным санкциям и вмешательству во внутренние дела.