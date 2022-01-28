Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о нейтрализации попыток навязать Венесуэле параллельное правительство благодаря решению Национального избирательного совета (НИС) страны отклонить прошение о проведении референдума по вопросу о досрочном прекращении полномочий главы государства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Мадуро в Twitter.

«Нам удалось одолеть попытки навязать Венесуэле параллельное правительство. Теперь перед властями страны стоит задача справедливо компенсировать ущерб, нанесённый народу санкциями, блокадами и призывами к вмешательству», — указал он.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле завершили сбор подписей граждан, по итогам подсчёта которых в стране может состояться референдум о лишении Мадуро мандата.