В Венесуэле завершили сбор подписей об отзыве полномочий у президента Мадуро

В Венесуэле завершили сбор подписей граждан, по итогам подсчёта которых в стране может состояться референдум о лишении действующего президента Николаса Мадуро мандата, следует из заявления Национального избирательного совета.

«Прошёл день приёма волеизъявлений для активации возможного референдума об отзыве президентского мандата. Он начался в 6 часов утра, в соответствии с установленным в графиком», — приводит сообщение РИА Новости.

Все пункты учёта голосов в стране работали в нормальном режиме до 18:00.

В период с 7 по 10 февраля будет проходить проверка дактилоскопических данных голосов. По её итогам совет опубликует заявление относительно проведения или не проведения референдума, намеченного на 13 февраля.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро ранее в рамках ежегодного обращения к нации объявил, что власти страны надеются в будущем на возобновление диалога с правой оппозицией при посредничестве Мексики.