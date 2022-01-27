В Венесуэле завершили сбор подписей об отзыве полномочий у президента Мадуро
- AP
- © Matias Delacroix
«Прошёл день приёма волеизъявлений для активации возможного референдума об отзыве президентского мандата. Он начался в 6 часов утра, в соответствии с установленным в графиком», — приводит сообщение РИА Новости.
Все пункты учёта голосов в стране работали в нормальном режиме до 18:00.
В период с 7 по 10 февраля будет проходить проверка дактилоскопических данных голосов. По её итогам совет опубликует заявление относительно проведения или не проведения референдума, намеченного на 13 февраля.
Венесуэльский лидер Николас Мадуро ранее в рамках ежегодного обращения к нации объявил, что власти страны надеются в будущем на возобновление диалога с правой оппозицией при посредничестве Мексики.