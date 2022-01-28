Посол Антонов назвал заявления Госдепа о Чечне попыткой вмешательства во внутренние дела

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Российский посол в США Анатолий Антонов назвал заявления Госдепартамента о якобы нарушениях прав человека в Чечне попыткой вмешательства во внутренние дела России.

«Рассматриваем выдержанные в прокурорской тональности претензии и обвинения, не подкреплённые к тому же достоверными данными о так называемых «репрессиях» в Чечне, как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны», — заявил Антонов.

По его словам, властям Соединённых Штатов стоит улучшать собственные «каноны демократии», а не заниматься нравоучениями.

Ранее Госдеп США выразил обеспокоенность сообщениями о «похищениях и произвольных задержаниях» людей в Чечне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Госдепартамент научиться соблюдать права человека в США.

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