Антонов заявил, что умаление роли СССР в победе над нацизмом стало обычной практикой в США

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Умаление вклада Советского Союза в победу во Второй мировой войне стало обычной практикой в США. Об этом заявил в статье в газете Washington Times российский посол в США Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что умаление роли СССР в победе над нацизмом стало обычной практикой в США
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Умаление решающего вклада СССР в разгром нацизма и исключение нашей страны из числа победителей во Второй мировой войне стало обычной практикой», — написал Антонов. 

Он напомнил, что власти США и других западных держав долгое время отказывались признавать смертельную угрозу, исходящую от нацизма. 

«В то же время американцы до сих пор хранят память о товариществе между нашими странами во время Второй мировой войны», — отметил Антонов.

Он выразил надежду, что память об этом сотрудничестве поможет выстроить истинно партнёрские российско-американские отношения в борьбе с современными вызовами и угрозами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Германии Анналеной Бербок предложил создать в Берлине мемориал, посвящённый гражданским жертвам нацизма в СССР.

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