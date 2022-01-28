Антонов заявил, что умаление роли СССР в победе над нацизмом стало обычной практикой в США
- РИА Новости
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«Умаление решающего вклада СССР в разгром нацизма и исключение нашей страны из числа победителей во Второй мировой войне стало обычной практикой», — написал Антонов.
Он напомнил, что власти США и других западных держав долгое время отказывались признавать смертельную угрозу, исходящую от нацизма.
«В то же время американцы до сих пор хранят память о товариществе между нашими странами во время Второй мировой войны», — отметил Антонов.
Он выразил надежду, что память об этом сотрудничестве поможет выстроить истинно партнёрские российско-американские отношения в борьбе с современными вызовами и угрозами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Германии Анналеной Бербок предложил создать в Берлине мемориал, посвящённый гражданским жертвам нацизма в СССР.