Захарова: Лавров предложил создать в Берлине мемориал всем жертвам нацизма в СССР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Германии Анналеной Бербок предложил создать в Берлине мемориал, посвящённый всем гражданским жертвам нацизма в СССР.

Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

«В ходе недавних переговоров с министром иностранных дел ФРГ А. Бербок в Москве С.В. Лавров предложил германской стороне подумать о создании в Берлине мемориала, посвящённого всем гражданским жертвам нацизма в СССР вне зависимости от их национальной принадлежности», — написала она.

Захарова ожидает, что власти ФРГ внимательно изучат российское предложение, «реализация которого внесла бы заметный вклад в процесс исторического примирения».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал переговоры со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок «весьма полезными».