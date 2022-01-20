Захарова: Лавров предложил создать в Берлине мемориал всем жертвам нацизма в СССР

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Германии Анналеной Бербок предложил создать в Берлине мемориал, посвящённый всем гражданским жертвам нацизма в СССР.
Захарова: Лавров предложил создать в Берлине мемориал всем жертвам нацизма в СССР
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Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

«В ходе недавних переговоров с министром иностранных дел ФРГ А. Бербок в Москве С.В. Лавров предложил германской стороне подумать о создании в Берлине мемориала, посвящённого всем гражданским жертвам нацизма в СССР вне зависимости от их национальной принадлежности», — написала она.

Захарова ожидает, что власти ФРГ внимательно изучат российское предложение, «реализация которого внесла бы заметный вклад в процесс исторического примирения».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал переговоры со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок «весьма полезными».

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