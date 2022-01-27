В Белом доме рассказали о темах предстоящих телефонных переговоров Байдена и Зеленского
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По её словам, стороны обсудят последние дипломатические усилия и «усилия по сдерживанию России».
«Президент Байден подтвердит приверженность Соединённых Штатов поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и нашу приверженность тому, что без Украины ничего не будут обсуждать об Украине», — приводит ТАСС её слова на брифинге для журналистов.
Псаки добавила, что эти переговоры позволят сторонам «сверить часы» по ситуации вокруг Украины.
Ранее стало известно, что Байден и канцлер Германии Олаф Шольц проведут переговоры касательно ситуации на Украине 7 февраля в Вашингтоне.