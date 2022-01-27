В Белом доме рассказали о темах предстоящих телефонных переговоров Байдена и Зеленского

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским намерен обсудить темы «сдерживания» России, а также выразить поддержку суверенитету Украины.
В Белом доме рассказали о темах предстоящих телефонных переговоров Байдена и Зеленского
  • © president.gov.ua

По её словам, стороны обсудят последние дипломатические усилия и «усилия по сдерживанию России».

«Президент Байден подтвердит приверженность Соединённых Штатов поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и нашу приверженность тому, что без Украины ничего не будут обсуждать об Украине», — приводит ТАСС её слова на брифинге для журналистов.

Псаки добавила, что эти переговоры позволят сторонам «сверить часы» по ситуации вокруг Украины.

Ранее стало известно, что Байден и канцлер Германии Олаф Шольц проведут переговоры касательно ситуации на Украине 7 февраля в Вашингтоне.

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