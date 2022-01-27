В МИД России заявили, что страны НАТО не брали обязательств по защите Украины

Страны НАТО не брали на себя обязательств по защите Украины. Об этом сообщил заместитель директора информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«Насколько мы знаем, НАТО и его государства-члены не брали на себя обязательств по защите Украины. Это неоднократно подчёркивал, в том числе, и сам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Украина является лишь партнёром альянса, на неё не распространяется действие ст. 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне натовских стран», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.

Ранее зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украина превратилась в «игрушку в руках НАТО и прежде всего США», страна используется как инструмент геополитического давления на Россию, а также на Китай.