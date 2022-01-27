Дмитрий Медведев: Украина в известной степени стала игрушкой в руках США и НАТО

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Украина превратилась в «игрушку в руках НАТО и прежде всего США», страна используется как инструмент геополитического давления на Россию, а также на Китай. Об этом заявил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев: Украина в известной степени стала игрушкой в руках США и НАТО
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«Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и прежде всего в руках, естественно, Соединённых Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что, «как это ни печально звучит для Украины», сама по себе она «американцам не нужна, да и европейцам не очень нужна».

«Но это аргумент в геополитической игре против России и в известной степени даже против Китая, на мой взгляд. Поэтому эта напряжённость связана прежде всего с этим, ну а с другой стороны, она связана с тем курсом, который, конечно, проводится руководством Украины в последние годы», — добавил Медведев.

Он также рассказал, что не разочарован президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что тот делает «ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки».

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