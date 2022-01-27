Зампредседателя СБ Медведев: действия Зеленского ведут к разрушению Украины
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«Я в Зеленском не разочарован. Он меня ни в чём не разочаровал. Я считаю, что он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины. И, к сожалению для него самого, наверное, в конечном счёте это ведёт к разрушению самой Украины», — цитирует зампреда Совбеза России РИА Новости.
В 2019 году Медведев выразил мнение, что Владимир Зеленский оказался втянутым во внутренний политический конфликт в Соединённых Штатах.
Российский президент Владимир Путин отмечал, что Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление.