Зампредседателя СБ Медведев: действия Зеленского ведут к разрушению Украины

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не разочарован президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что тот делает «ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки». Вместе с тем бывший российский президент отметил, что в конечном счёте действия Зеленского могут привести к «разрушению его страны».
Зампредседателя СБ Медведев: действия Зеленского ведут к разрушению Украины
  • AP

«Я в Зеленском не разочарован. Он меня ни в чём не разочаровал. Я считаю, что он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины. И, к сожалению для него самого, наверное, в конечном счёте это ведёт к разрушению самой Украины», — цитирует зампреда Совбеза России РИА Новости.

В 2019 году Медведев выразил мнение, что Владимир Зеленский оказался втянутым во внутренний политический конфликт в Соединённых Штатах.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление.

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