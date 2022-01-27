В ВОЗ планируют наращивать поставки вакцин от коронавируса малообеспеченным странам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена увеличивать поставки вакцин от коронавируса странам, которые не в состоянии их закупать. Об этом заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

«Мы говорим сейчас со странами, которые себе не могут позволить (закупать вакцины. — RT), у которых нет достаточных финансовых возможностей, чтобы покупать вакцину, и эти поставки увеличиваются», — цитирует РИА Новости Вуйнович.

По её словам, цель — до середины сентября вакцинировать практически 40% населения в каждой стране, а до конца года — 70%.

Представитель ВОЗ добавила, что очень важно, чтобы малообеспеченные страны достигли критического уровня вакцинации. Это снизит процент распространения вируса.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что чрезвычайная ситуация в связи с COVID-19 может быть преодолена в мире в 2022 году.